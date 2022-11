Fast bestämd att fortsätta hylla sin idol Jerry Lee Lewis – i Gävle

När Jerry Lee Lewis dog i fredags den 28 oktober vid en ålder av 87 år beskrevs det som att den sista av förgrundsgestalterna inom den tidiga rocken hade gått bort. Förvisso finns representanter bland de lite mindre kända kvar så som Chubby Checker (han med "Let's Twist Again). Men ett stort vakuum har nu uppstått - efter att tidigare Little Richard gick bort 2020 och Chuck Berry 2017. Två klassiska rockartister som Jerry Lee Lewis även turnerade med i Sverige 1998 i paketet The Legends Of Rock'N'Roll.