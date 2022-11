I mitt fall har jag under den tiden förbrukat ungefär 17 000 kwh. För tre av månaderna under den perioden har jag redan fått ett bidrag om 6 000 kronor och kommer nu få 8 500 kronor ytterligare. I praktiken innebär det att jag i princip fått el gratis i ett helt år eftersom jag under den tiden haft ett bundet avtal. El som jag dessutom redan betalat utan att jag gjort personlig konkurs.