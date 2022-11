De höga elpriserna riskerar att slå hårt mot många kommuner i vinter. Kommuner runt om i landet har varslat om minst dubbelt så höga kostnader för el. Sådana utgifter riskerar att leda till underskott i kommunens ekonomi, försämrad service och höjda skatter.

Många skolor ser nu därför över sin elanvändning för att stoppa de värsta energitjuvarna. Det kan handla om att sänka värmen på helger eller ge vaktmästare i uppdrag att släcka lampor i tomma lokaler. Sådana åtgärder är utmärkta sätt att undvika onödig användning av el.

Samtidigt är det viktigt att se över ljuskällorna i skolbyggnaderna, då de står för en märkbar del av elkonsumtionen. Moderna led-lysrör förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi än traditionella lysrör. I en medelstor skola med 700 traditionella lysrör, som lyser tio timmar om dagen under 200 skoldagar, skulle man spara cirka 35 000 kWh varje år genom att byta till led-lysrör. Med ett snittpris på 3 kronor per kWh motsvarar det en återbetalningstid på 10 månader och 100 000 sparade kronor per år som i stället kan läggas på läromedel eller bra skolmat.