Skyfallet i augusti 2021 var en extrem händelse med betydligt större nederbördsmängder än vad samhällsplanering och exploatering normalt anpassas till. Efter skyfallet driver Gävle Vatten AB och Gävle kommun tillsammans ett utredningsarbete med att kartlägga flöden och begränsningar i dagvattennätet och i vattendrag som exempelvis Hemlingbybäcken.

Syftet är att analysera orsakerna till översvämningarna och se vilka behov av åtgärder vi behöver göra för att minska översvämningsrisker framöver.

Utifrån underlaget kommer Gävle kommun att gå vidare och se vilka anpassningar som kan komma att bli aktuella att genomföra i befintlig bebyggelse, ledningsnät och vattendrag.

Hemlingbybäckens ena biflöde rinner igenom Andersberg. Flödet från avrinningsområdet väster om E4 rinner via en trumma under vägen och vidare till en damm vid Skogmursvägen. Dammen fördröjer vattenflödet och minskar belastningen nedströms innan vattnet går via en kulvert igenom Andersberg. Vattenflödet mynnar ut i Hemlingbybäckens huvudfåra i Hemlingby. Där finns en fördämning som fördröjer flödet i bäcken.