Bolaget bakom Gefle Metal Festival i konkurs

I måndags skrev vi att att konsertarrangören TADC ställde in Gefle Metal Festival Winter Edition som skulle ha ägt rum 3 december i Stora Gasklockan. Samma dag gick även det brittiska bandet Uriah Heep (som spelade på Atlas Rock i Gävle i somras) ut med att de ställer in sina aktuella spelningar i Sverige och Norge till följd av "en svår ekonomisk situation" med TADC. Nu står det klart att bolaget med det fullständiga namnet TADC Sweden AB (ursprungligen Triffid And Danger Concerts) kommer att försättas i konkurs. Det skrev bolaget under tisdagen på sin hemsida och sociala medier.