Utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst tilldelas de medarbetare vid Högskolan i Gävle som varit anställda i statens tjänst i 30 år eller i 25 år vid pension.

Vid årets ceremoni på Soldathemmet mottog totalt sju personer utmärkelsen Nor under en lunch med rektor då de fick ta emot sina gåvor. De medarbetare som tilldelas Nor kan välja mellan guldarmbandsur, kristallskål, konstglas, konstskulptur eller guldmedalj.