Var fjärde ung tjej uppgav att hon utsattes för sexualbrott förra året (2021). Hur mycket av det beror på Porrindustrins objektifiering av både män och kvinnor! Vilken syn på sex har man efter att ha konsumerat porrfilmer där ingen säger nej till våld och övergrepp. Förstår man vad ordet samtycke betyder?

Mäns våld mot kvinnor är en samhällsfråga, en trygghetsfråga och en välfärdsfråga. Vi ska vara trygga på gator och torg skrivs det om i media, men tryggheten i hemmet var finns den? Finns det inskrivet i avtalet mellan kommunpolis och kommun?

Mäns våld mot kvinnor får inte bli en ekonomisk fråga där vinstdrivande företag påstår sig ha kunskapen om våld och sedan ger kvinnan ett telefonnummer till en kvinnojour för att hon ska få bearbeta sina trauman. Nya aktörer tar sig in på arenan för att göra en vinst, medan vi i kvinnojouren Liljan fortfarande efter 39 år, jobbar helt ideellt. Inga anställda, men en stor bred kompetens och en vilja att förstå den våldsutsatta.

Vi tar med oss våra erfarenheter till konferenser och utbildningsdagar med vårt förbund Unizon. Vi diskuterar med andra kvinnojourer och tjejjourer inom förbundet, för att finna lösningar för våldsutsatta kvinnor och barn. Det gäller att komma ihåg att dessa kvinnor och barn inte har flyttat från våldet, de har flytt!

Vi i kvinnojoursrörelsen har under drygt 40 år, sedan den första kvinnojouren i Sverige startade, varit tvungna att ställa om vårt tänk när det gäller våld. Det som såg ut att vara enkelt från början, blir mer och mer komplext ju längre tiden går. Olika former av våld som påverkar på olika sätt, vi talar om psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, socialt, digitalt och latent våld. Många av våra kvinnor bär på en utsatthet av olika former av våldet, inom sig, det syns inte utanpå!