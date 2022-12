Regeringspartiernas riksdagsledamöter från Gävleborg, med Roger Hedlund (SD), Lars Beckman (M) och Lili André (KD), i spetsen, behöver svara hur de prioriterar. Det är många brutna löften som levererats under den senaste tiden av den SD-styrda regeringen. Det som under valrörelsen utlovades om sänkta bränslepriser med tio kronor, högkostnadsskydd mot höga elpriser och förbättrad välfärd i form av skola, vård och omsorg lyser just nu med sin frånvaro. Regeringens och Sverigedemokraternas statsbudget innebär istället ett stålbad av sällan skådat slag för landets kommuner.