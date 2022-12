Den strategin kostade Socialdemokraterna regeringsmakten.

Nu är stödet starkare för Socialdemokraterna än på länge trots ett så här långt svagt oppositionsarbete. Några stora välfärdsreformer verkar inte kostymerna i partiet sitta och klura på. Trots att det är precis vad som krävs för att göra Socialdemokraterna ännu starkare.

Socialdemokraterna gick vilse i sina maktambitioner före valet. Man försökte vinna på högerns och Sverigedemokraternas planhalva, vilket alltid kommer vara ett dödsdömt projekt. Socialdemokraterna ska inte vara bättre på rasism än Sverigedemokraterna. Trots det försökte man värva SDs väljare genom att ständigt skrika "knäcka gängen"!

Socialdemokraterna försökte också vinna valet på Magdalena Andersson. Hon är förvisso en imponerande politiker. Men en politiker utan stark politik i ryggen kommer ingenstans. Lite som Magdalena Andersson inte gjorde vid valet 2022. Vad ville Socialdemokraterna? Ingen vet.

Socialdemokraternas smala lycka just nu är att högerregeringen ägnar sig åt att slå rekord i brutna löften. När elstödet nu dessutom ska betalas ut via avier till de som inte råkar ha den bank Försäkringskassan kommer sköta utbetalningarna via lär det bli än mer liv i luckan.

Så det kan nog vara ganska lockande att bara luta sig tillbaka i fåtöljen med popcorn och läsk och njuta av föreställningen. Men det är precis det Socialdemokraterna inte kan göra. Kvinnornas väljarstöd är imponerande. Men det kan inte tas för givet.