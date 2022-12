Det är en märklig regering vi har som bara tycks tänka och göra fel. Den tidigare kompensationen utbetalades via elbolagen – det hördes inget negativt om det. Nu är det Ebba som gäller och då ska allt vara annorlunda, en ytterligare myndighet ska in, Försäkringskassan, nya system ska säkerligen byggas till en liten nätt kostnad. Finns det inga konton, då ska det ske via avi. Vilken bank betalar ut kontanter nu för tiden?