Här knäcks det tankenötter hos Inner Wheel i Sandviken. Foto: Kerstin Jonson

Inner Wheel är ingen renodlad hjälporganisation men medlemmarna ställer upp och hjälper ofta utsatta kvinnor och barn, lokalt, nationellt och internationellt. I Sandviken sponsrar klubben bland annat det vällovliga projektet Julgåvan i Sandviken.

På det internationella planet genomför medlemmarna just nu en insamling för Rotary Doctors i Kenya. Målsättningen är att finansiera en brunn för att förse en by med rent vatten. I dagsläget måste många bybor, mest kvinnor, gå långa sträckor för att få tag på rent vatten. Det finns även medicinska fördelar med att förse byarna med nyanlagda brunnar. De vanligt förekommande vattenrelaterade sjukdomarna reduceras avsevärt. Insamlingen bland medlemmarna i Sandviken går bra. Projektet bör kunna gå i mål under våren 2023.

Klubben träffas på nytt i januari då man, liksom alla övriga 4 200 klubbar runt om i världen, firar den internationella Inner Wheel-dagen.

Kerstin Jonson