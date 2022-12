Vid inledningen av tisdagens regionfullmäktige i Bollnäs var planen att traditionsenligt inleda med ett luciatåg. Regionfullmäktige hålls på Bollnäs folkhögskola, en folkhögskola med en välrenommerad musiklinje med duktiga elever som övat under hösten för detta.

Detta hyllades genom stående ovationer från S, V,C och MP, något som störde de Sverigedemokratiska ledamöterna till den grad att de valde att filma de som applåderade. Om filmen sparas för åsiktsregistrering eller för att spridas i slutna grupper på sociala medier återstår att se.

Men det viktigaste är ändå att eleverna känner sig kränkta och otrygga på den plats där de både bor och går i skolan, något som är helt oacceptabelt.

Vad säger då den tillträdande regionstyrelseordföranden? Jo ingenting. Patrik Stenvard (M) oroar sig mer över formerna på fullmäktige än elever och personals mående. Kanske är det förutbestämt i förhandling med Sverigedemokraterna att han inte skall kritisera när någon annan i det högerkonservativa styret säger något? Kanske han inte ser något problem med att elever och personal kränkts av hans koalitionskamrater?

Dessa frågor kanske Stenvard och hans koalitionskamrater inte vill eller kan svara på, men han borde i alla fall be eleverna om ursäkt för det de utsatts för. Tanken är ju ändå att fullmäktige skall komma åter och hållas på samma plats flera gånger per år under de kommande fyra åren.

Åtminstone detta borde de kunna göra utan att be SD om lov.

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande

Jan Lahenkorva (S), regionråd

Marie-Louise Dangardt (S), regionråd

Lars Öberg(S), regionråd