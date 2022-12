Sveriges miljardärer är 542 stycken. Två av dem äger andelar i Parks and resorts , som i sin tur äger Furuviksparken.

Johan och Helena Tidstrand är syskon. De deläger tillsammans med en vän, Mattias Banker, Parks and Resorts som äger Furuvik. Eftersom de äger Furuviksparken äger de Linda, Torsten, Santino och Manda.

När nyheten kom om vilka schimpanser det är som dödats och skadats på Furuviksparken visade många sin sorg. Under de senaste dagarna har schimpansernas grymma öde engagerat tusentals svenskar.

2. Han gav sin kompis, Mattias Banker, även han delägare i Parks and resorts, en rymdresa för 1,6 miljoner i födelsedagspresent. (Här kan man ju undra lite varför det inte blev något schimpansrelaterat. Om engagemanget för schimpansernas bevarande nu är så enormt.)

1. Han är delägare i Parks and resorts.

3. Han är barnbarnsbarn till Clas Ohlson-grundaren.

4. Han är miljardär.

I årsberättelsen från 2021 för Parks and resorts hittar vi lite information om Johan Tidstrands och de övrigas resa till djurparksägare:

"Vissa har hört den förut, men för många är berättelsen okänd. Om hur syskonen Johan Tidstrand och Helena Tidstrand, och gode vännen Mattias Banker 2006 klev in som nya ägare till det anrika familjeföretaget Parks and Resorts. Utan någon tidigare erfarenhet av nöjesparksindustrin, men med en stor dos passion och en stark drivkraft att skapa svenska parker i världsklass och upplevelser som ger minnen för livet - för alla. – Vi köpte en nöjesparkskoncern för att vi ville återskapa upplevelsen man hade som barn - en doft, en förväntan, smaken av popcorn, att hålla någon vuxen i handen, en tryckt helsidesannons i tidningen. Mattias och jag vill alltid falla tillbaka på den känslan i allt vi gör, in i minsta detalj, säger Johan Tidstrand."

Inte ett ord här om bevarandearbete. Men den där berättelsen ger nog en ganska ärlig bild av varför de äger nöjesparker. Det är ju deras egna ord, som har ganska lite med schimpanserna som utrotningshotad art att göra.

Tidstrandarna är anonyma och vill vara anonyma. Journalisters jobbiga frågor överlåts med varm hand åt andra att besvara.

Så även ifråga om de skjutna schimpanserna på Furuviksparken. Trots att två av de största skandalerna i Sverige vid djurparker inträffat inom Parks and resorts verksamheter; djurskötaren som dog i varghägnet på Kolmården 2012. Och de skjutna schimpanserna på Furuvik.