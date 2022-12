På vissa avdelningar uttrycks detta genom att pensionären får delta vid julbord av något slag, dock, pensionister måste ha jobbat 200 timmar på ett år för att få denna ynnest! 200 tim! Är inte den som akut ställer upp värd lite tacksamhet även om denne arbetat 50 timmar. De som ställer upp när telefonen ringer 21.40, och bes komma och jobba natten, den som sitter nattvak för att kollegorna ska kunna utföra sina viktigare sysslor. Är de inte värda uppskattning?

Det finns på alla avdelningar en dold resurs i form av sjuksköterskor som blivit ”chefer”. De arbetar inte i vården utan deltar i oändliga möten som resulterar i nötta bakar och massor av papper, inget annat. Varför deltar inte dessa i arbetet på avdelningen? Dessutom har dessa ”chefer” en hjälpassistent, också sjuksköterska. Det är alltså två kvalificerade sköterskor som inte deltar i vården av patienter på avdelningarna!

Två undersköterskor har tolv patienter att sköta om, patienter som ringer på klockan oavsett det är hjälp med vård eller att hitta sina glasögon i sängen.

Raster under skiftet kan alla glömma, de existerar inte. Under rast ska man kunna lämna arbetsstället, vilket är omöjligt på sjukhusen då anhöriga väller in dagtid i grupper om tre–åtta personer och vill lägga sig i och frågar. Rast och vila? Glöm det!

Anhörig till sköterska som ställt upp 825 tim!