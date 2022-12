Gävleborg är ett av Sveriges 21 län och nyligen släpptes en rapport om hur det står till med barngruppsstorlekarna inom förskolan i Sverige . Gävleborg visade sig ligga näst sist, med Sandviken allra sist bland länets kommuner. Skolverket är tydliga i vad som är en lämplig gruppstorlek utifrån barns ålder och mognad. Ju yngre barn desto färre möten med andra barn och vuxna under en dag är grundtanken. Som riktmärke rekommenderar Skolverket 6–12 barn per barngrupp för barn i åldern 1–3 år och för barn i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15.

I Sandviken dubblas ofta det antalet möten – varje dag.

Genomsnittsstorleken i Sandviken är 14 barn/avdelning bland de yngre och 21 för de äldre. Ofta sker så kallade sammanslagningar vid öppning och stängning vilket innebär än fler möten under en dag. Dessa nedslående siffror går att försöka trolla bort genom att påstå att Sandviken ”når riktmärket från Skolverket då barngrupperna delas in i mindre grupper under dagen". Hm! Den så kallade grundbemanningen på kommunens förskolor är tre personal per avdelning. Tre heltidstjänster som utöver tid i undervisning ska rymma planeringstid, tid för dokumentation, olika samtal och möten och i bästa fall en och annan paus.

En genomsnittlig förskola är öppen cirka 55 timmar per vecka, så att förstå att indelningen i smågrupper inte är detsamma som barngruppsstorlekar i vardagen kräver inget mattegeni för att räkna ut. Sjukdomar och annan frånvaro i kombination med stor vikariebrist minskar möjligheterna ytterligare. Vår kartläggning visar att undervisning i mindre grupper i realiteten genomförs allt från någon timme per vecka till ett par om dagen.

Att ha tid och förutsättningar att planera, utvärdera och genomföra god undervisning under lugna förhållanden är för många en önskedröm. Inte ens att upprätthålla trygghet och tillsyn ses alltid som självklart.

Våra förskollärare vittnar om en orimlig arbetssituation med mycket stor samvetsstress. ”Vi måste börja byta blöjor på barnen strax efter klockan 10 för att hinna. Just nu har vi fem ”blöjbarn” som vi tar in i skötrummet samtidigt där de byts på med kamraterna sittande på kö bredvid, i väntan på sin tur. Barnets integritet är inte precis något vi kan prioritera. När det är sovdags är vi två vuxna på cirka 14 barn så vi sitter mellan de som har störst behov och övriga tio får lägga sig utan en pedagogs närhet och trygghet. Förhoppningsvis somnar barnen med pedagog bredvid sig fort, så vi kan flytta oss till de som ligger ensamma.”