I större städer har klistermärkeskulturen varit etablerad så länge att det är svårt att tänka sig att det fanns en tid för inte så länge sen när det inte satt några klibbor uppe alls. I Stockholm tycker jag mig ha sett rådjurshuvuden och Christer Pettersson-nunor så länge jag kan minnas, men kanske är det inte så. För även om det finns enstaka pionjärer i en vag förhistoria så är det första erkända klistermärkeskultur-klistermärket ett som kallas "Andre the giant has a posse" och det gjordes 1989. Och man måste väl tänka sig att det tog några år från att detta enda klistermärke producerades i New York till att klistermärkeskultur blev en fenomen först där och sedan i andra storstäder, innan det till slut blev det i Stockholm. Också i till exempel Gävle sitter det väl en hel del klistermärken uppe nu. Många av dem har med fotboll att göra.