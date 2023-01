Det roligaste var kanske ändå bordssamtalet under en middag när jag pratade med skådespelaren Stina Ekbladh om detta att växa upp i ett hem där kultur – böcker och musik – är något man måste erövra på egen hand. Hon kommer från knaper småbrukarsläkt i Österbotten. Vi blev ense om att det trots allt finns fördelar med detta att på egen hand tvingas erövra mycket av kulturarvet: Man häpnar över allt som finns.

I hotellets trappor möttes jag ofta av kommentaren från glada deltagare: Här kommer hostan.

*

Bilfärden till Tällberg gick i snöfall och någon sorts isregn. Vägem tillbaka till Dala-Floda var det på sina håll viss risk för halka. Det finns inga stabila vintrar längre. Vintrarna hasar omkring, vet inte vad de vill. Ena dagen snöslask, andra dagen en köldknäpp.

Bara att gå över gårdsplanen är en prövning, Under snön döljer sig is. Katten sprang ut när vi kom hem men förskräcktes. Hon gick där i slasket och skakade på tassarna. Och kom snart in igen.