Söders Källa söker hyresgäst: ”Vill ju ha ett koncept som vi tror funkar”

I november berättade vi i korthet om Söders Källa och deras planer för event- och restaurangdelen. En hel del har hänt i huset sedan sommaren med avhopp i köket bland annat. Sedan augusti är Dan Eklund ansvarig för konferens och event på Söders Källa men han har även hoppat in i köket. Tillsammans med restaurangchef Cecilia Gyllner som har lång erfarenhet från det snart tioårsjubilerande etablissemanget har personalen haft mycket att stå i under de evenemang som har varit under hösten då de har varit totalt sex personer som har skött verksamheten.