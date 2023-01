Begärs häktad för omfattande trakasserier av ex

Mannen i 30-årsåldern och den ett par år äldre kvinnan har haft en våldsam relation i flera år. Han har periodvis haft kontaktförbud mot henne. Trots det återupptogs relationen under en period under fjolåret. Det slutade dock med att kvinnan efter ett par månader på nytt ansökte om kontaktförbud, vilket då nekades med hänvisning till att hon frivilligt haft kontakt med mannen.

Under hösten satt mannen i fängelse dömd för narkotikabrott. Han frigavs i oktober, och nu begärs han alltså åter häktad misstänkt för överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan vid ett stort antal tillfällen under januari månad.