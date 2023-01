När man skriver om sånt här brukar högern bröla "Men sossarna då!". Ja. Sossarna har inte heller gjort ett kalasjobb. Antalet vårdplatser har minskat över 20 år. Det betyder att det skett under såväl röda regeringar och regionstyren, som under blå. Ingen har gjort ett bra jobb, och nu står vi här. Men de flesta kan nog också förstå att vårdplatserna hade varit ännu färre om Moderaterna fått leda Sverige och dess regioner under alla de 20 åren. Då hade vi dessutom haft en vård där den som betalar mest får bäst och snabbast vård.