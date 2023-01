Talangen med GIF i blodet: "Morfar en stor motivation för mig"

Philip Ekman kommer från en släkt med Gefle IF i blodet. Gammelmorfar Arne "Ata" Persson spelade för klubben under 50- och 60-talet och är klubbens tredje bästa målskytt genom tiderna med över 100 mål på drygt 200 matcher, enligt databasen Gefle442. Morfar Per-Arne "Ata" Persson tillhörde klubben under 70-talet och har sen varit tränare i flera klubbar i distriktet. Men smeknamnet är inget han har fått ärva.