Klasskriget upphör aldrig. Jag skulle kunna skriva det på min gravsten men också klottra det utanför varje BB i landet. En människa kommer till världen och föds in i sin tids klassamhälle och har därmed olika långt till utbildning och bra lön beroende på familjen hen föds i. Och en gammal människa dör och frånfället öppnar för den som vill se ett livs klasshistoria: När min mor dog mycket gammal såg jag plötsligt en trettonårig flicka gå till sitt första fabriksjobb. Hon var rättså förvirrad mot slutet, visste inte riktigt var hon var - men den första dagen på konfektionsfabriken i Vingåker kom hon ihåg. Arbetet inristat i själen.

Ordet klass är visserligen notoriskt svårdefinierat men så mycket är säkert: När det på allvar dyker upp i debatten lyses alla slags maktrelationer upp och blir mer synliga. Vem äger vad? Vilka arbetar ihop samhällets rikedomar och vilka lägger beslag på dem? Är det Jeff Besos själv eller Marcus Wallenberg som på egen hand tjänat ihop sina miljarder eller har månne några miljoner arbetare bistått dem? Och om så är fallet, varför fördelas inte rikedomarna mer rättvist?

Ur själva ordet klass stiger de självklara rättvisekraven. Och när ordet uttalas med riktig kraft inser var och en att en städare eller busschaufför gör ett viktigare arbete än varje influenser eller VD. Fortfarande är det dessutom så att arbetarklassen i varje land har möjlighet att med strejker få en nation - every wheel in the creation, som det heter i Joe Hills sång - att stanna.

Nyligen menade en borgerlig skribent från Timbro att vi sluppit klasskrig men istället fått kulturkrig, men han verkade anse att det trots allt var ett framsteg. Ur Timbrohögerns synvinkel är det ju en enorm seger att de tunga frågorna om fördelningspolitik, ekonomisk demokrati och klassorättvisor under en generations tid har sopats bort från offentligheten. Det betyder inte att klasskriget är över, det betyder bara att det hårdast bedrivits uppifrån.