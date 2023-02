"Pappa betalar". Uttrycket brukar användas om bortskämda snorungar vars champagnefestande och dyra vanor betalas av deras välbärgade föräldrar. Ofta unga män, som på förfesten vrålsjunger "ränta på ränta-ta-ta-ta" till tonerna av Alice DJs "Better Off Alone". (Gör dig själv en tjänst och googla fram ett klipp. Det ger en god inblick i psyket på de som har det lite bättre än oss andra redan från start. Det är inte vackert. Varning dock. Du kommer aldrig kunna ohöra detta. Det fastnar.)

Med Ulf Kristersson har "Pappa betalar" upphöjts till statsideologi.

Det är tydligt när vi tittar på elbidraget, och det senaste beskedet av otaliga om hur regeringen gynnar rika mest.

För i veckan stod det klart att det inte blir något tak på elbidraget. Man kan få exakt hur mycket som helst.