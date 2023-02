Vi anställda inom vården i Region Gävleborg har nu fått till oss att vi skall fördela vår semester i tre perioder i sommar. I grunden säger lagen att vi har rätt till semester under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Frågan är dock vem som vill ha sin semester i juni eller augusti? Juni när skolorna fortfarande inte tagit lov eller augusti när skolorna startar upp igen?

Man lägger dessutom in ett ”hot” om att om vi inte har tre perioder får vi inte ta del av de ”morötter” man erbjuder för att flytta sin semester mot en ersättning.

Vi går på knäna inom alla yrkesgrupper, vi tar ansvar för de patienter som behöver vård dygnet runt, året runt, under pandemi eller när vårdskulden ska betalas tillbaka inom alla verksamheter. Frågan blir då: när ska vi få våran återhämtning tillsammans med våra familjer? Är det inte regionens ansvar att ha en personalförsörjning året runt även under sommaren? Varför skall vi ”straffas” för den undermåliga planering vi ser år efter år? Vill regionen förlora ännu fler anställda genom att förstöra den återhämtning vi kan få under sommaren?

Med denna personalpolitik och semesterplanering kommer fler att leta andra arbetsgivare eller andra yrken, och hur ska ni då planera för semestrarna kommande år och planera för att ta hand om de som behöver hälso- och sjukvård i Gävleborg?

Legitimerad sjuksköterska i regionen

SVAR DIREKT:

Hälso- och sjukvården behöver säkerställa god vård även under sommarmånaderna – samtidigt som vi behöver värna om medarbetares rätt till återhämtning under sommaren.

Just nu samverkar vi tillsammans med facket om flera förslag på hur vi som arbetsgivare ska arbeta med sommarplaneringen för att lösa just detta. Mer information om det kommer att kommuniceras ut till medarbetare inom kort.