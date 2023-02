Detta slår den SD-stödda högerregeringen undan benen för genom sänkta ambitioner och stora nedskärningar i biståndet. Det som nu sker utan konsekvensanalys är de största förändringarna i svensk biståndspolitik på 50 år och det sker bakom lykta dörrar på regeringskansliet.

Allt detta sker dessutom i en tid där coronapandemin slungat den mänskliga utvecklingen i världen flera årtionden bakåt. Fattigdomen, hungern, hälsan och jämställdheten – pandemin och kriserna i dess spår har varit ett ojämlikhetsvirus som ökat de globala klyftorna.

Det är också allvarligt att en nedskärning på närmare 90 procent sker på resurserna till information om biståndet. Stöd som går till biståndsorganisationer för att de ska kunna informera svenska folket om vad biståndet konkret går till. Behovet av att berätta om resultaten av svenskt bistånd är förstås helt grundläggande eftersom insatserna sker långt från Sverige och vi nås sällan av rösterna från de människor som direkt påverkas.

Informationsanslaget försvinner helt för Union to Union, som är gemensam biståndsorganisation för LO, TCO och Saco. Union to Union fokuserar på att stärka arbetstagares rättigheter i världen. Det innebär att cirka 14 redaktioner, inklusive fackföreningspress, som via Union to Union fått medel från, nu får svårt att bevaka arbetares situation i världen och biståndets effekter i synnerhet.