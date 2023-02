Tänk om man någon gång fick skriva något uppskattande om Kuba, detta land som en gång verkade så löftesrikt! Nej, det är ständigt detta lite kittsliga, småaktiga förtryck och detta falska prat om att företräda ”folket” när det i själva verket handlar om att företräda sig själva, äldre män i Partiets centralkommitté. Det är New York Review of Books (vol LXX) som har sett en utställning kallad ”Sin autorizacion” i New York. Titeln syftar på en artikel i strafflagen, Decree 349. Den gör det till ett brott att framträda offentligt i något kulturellt sammanhang utan statens godkännande. Straffet blir från rejäla böter till konfiskering av artisternas utrustning. Det kan också bli fängelse för framträdanden som retar regeringen som när man innan lagen trädde i kraft dömde rapparen Maykel Osorbo till tio månader för att han i en musikvideo angripit just detta lagförslag.