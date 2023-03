Allt är glasklart, men sänker vi oss en nivå till kvantfysiken får vi problem. Här ställer eventuellt de oberäkneliga konstanterna Kurdiska Delegationen (kd) och Svensk Diplomati (sd) till det. Även konstanten (fi) har viss påverkan. Kanske måste Militärpolisen (MP) rycka in och ställa saker till rätta? Eller varför inte sätta politikerna i skolbänken i matematik och Lärande (L) för att få godkänt betyg? Vi måste också alltid väga in att reducera utsläppen av föreningar av kol (C) i atmosfären.

Men som alltid är tiden (T) den som vill sätta gränser för allt. (T) är oberäknelig och siktar alltid mot nästa val. Tiden (T) vill dominera ekvationen och finnas kvar för evigt, i åtminstone i sitt eget Universum.

Vetenskapsredaktionen