Nu till fakta. Bor i Tryggbo Armfelt, 75 lägenheter x 15,92=1 194 kronor per månad (14 324 kronor per år) som vi betalade till Gavlegårdarna. För vad?

Alltså, så mycket fick Gavlegårdarna av oss boende, och nu får man veta att de ger pengar till en bostadsrättsförening för att anställa en trivselvärd. Och vi, vad får vi i Tryggbo? Ingenting.

Det är oansvarigt av Gavlegårdarna och de politiker som företräder dem.

Också hyresgäst

SVAR DIREKT:

Hej ”Också hyresgäst”!

Varje år förhandlas hyran mellan oss på Gavlegårdarna och representanter från hyresgästföreningen. I år kom vi överens om en hyreshöjning på 5,5 procent för bostadshyror och en hyreshöjning på 10 procent för fordon och lokaler. Denna höjning beslutades i enlighet med den förhandling vi genomfört och kommunicerades sedan bland annat via vår webb.

När det gäller fritidsmedel så går denna summa oavkortat till Hyresgästföreningen. Utifrån ett avtal om boinflytande har de sedan möjlighet att fatta beslut om verksamhet för de boende inom den lokala hyresgästföreningens område. De kan då på ett bostadsmöte dit alla boende bjuds in fatta beslut om en budget för verksamheten. Dessa pengar får Gavlegårdarna in via hyresavierna men tar inte del av.