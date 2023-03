Vi lever i en orolig tid med krig i vårt närområde och en despot på andra sidan Östersjön med imperialistiska drömmar om ett Ryssland där flera idag självständiga stater ska ingå. Tyvärr kan såväl det nuvarande kriget som andra oroligheter pågå under lång tid framöver.

Gävle flygplats, i Rörberg, har under många år haft flera viktiga funktioner för Gävle och Gävleborg. Sverigedemokraternas uppfattning är att behovet av en flygplats i Gävle snarare kommer öka än minska.

Motståndet från Socialdemokraterna att rädda flygplatsen är kompakt. Trots att det nya politiska styret i Region Gävleborg öppnat upp för nya konstruktiva samtal kring flygplatsen och dess funktioner, verkar kommunstyrelsens ordförande, Åsa Wiklund Lång (S), direkt avvisande till att medverka till detta.

Under senaste kommunfullmäktige medgav Wiklund Lång, under press, att regionstyrelsens ordförande kontaktat henne, trots att hon påstått att varken regionen eller Försvarsmakten har något intresse av flygplatsens bevarande. För även Försvarsmakten uttalade sig så sent som 2021 om att flygplatsen är en ”unik resurs”.

Under valrörelsen sa ett flertal partier att man skulle arbeta för att rädda den viktiga infrastrukturen i Rörberg, vilket det då fanns en majoritet för att göra. Tyvärr har flera partier nu svikit sina väljare och satt sig i knät på Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna blev under senaste fullmäktige till och med anklagade av Socialdemokraterna för att försöka uppfylla våra vallöften, genom att vilja rädda Gävle flygplats. Självklart är det så, jag levde i villfarelsen att det är alla partiers ambition att vilja uppfylla de löften man givit väljarna, men den kopplingen verkar saknas hos Socialdemokraterna, vilket vi sett katastrofala resultat av inom en rad områden, där Socialdemokraterna under åtskilliga valrörelser lovat något, för att efter valet göra något annat.

Sverigedemokraterna kommer fortsatt arbeta för Gävlebornas trygghet och för ökad beredskap, det är löften vi kommer hålla, oaktat Socialdemokraternas syn på löften.

Richard Carlsson (SD), kommunalråd i opposition