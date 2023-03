I Gävleborg är kvinnor borta från arbetet i 9,2 månader under ett barns två första år om man ser till betald föräldraledighet. Den siffran stiger till 12,8 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,1 och 2,9 månader. Kvinnor i Gävleborg är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning. Detsamma gäller i landet som helhet.

Dessutom har skillnaden mellan kvinnors och mäns andel obetald föräldraledighet ökat de senaste sex åren, där kvinnors andel obetald ledighet ökar mer än männens. Det pekar på att gapet kan bli än större om trenden fortsätter.

TCO menar att lika möjligheter att arbeta och få ihop livspusslet är helt central för ekonomisk jämställdhet. Alla föräldrar ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I dag är det främst kvinnor som anpassar arbetslivet då de blir föräldrar och det är tveklöst så att ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär, inkomst och slutligen pension negativt. För att förändra detta krävs både politiska reformer och förändrade normer. Inte minst på arbetsplatserna.

Det behövs politiska reformer som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap under barnens uppväxt, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i skadlig stress och ohälsa. Det behövs också reformer som gör att föräldrar delar lika på föräldraledigheten när barnen är små.