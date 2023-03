Samtidigt finns det föräldrar som inte riktigt vet hur de ska kunna mätta barnens magar. Och skolor rapporterar om att det går åt extra mycket mat på fredagar och måndagar.

Kristider kräver politiker som tänker nytt.

Ulf Kristerssons regering tänker inte alls.

Livsmedelspriserna går upp, men allt handlar inte om inflationen och stigande kostnader. Delar av prisstegringen handlar också om ren girighet. Tyvärr.

Den svenska livsmedelsmarknaden domineras av några få aktörer. Ica, Coop och Axfood kontrollerar i princip den svenska marknaden. Det gör det lättare att hålla uppe priser och skylla på inflation och stigande kostnader.

Och vi har redan gött dem under pandemin. Minns ni inte alla glada ICA-handlare under pandemin? Och börskursen som steg? Den 13 januari 2022 var sista handelsdagen för ICA på börsen, då hade man funnits där 8 år och konstaterade att det förelåg ett bra läge för avnotering att det skedde för att det "skapar arbetsro". Ett annat sätt att se på det är att vinster och ekonomiska framgångar inte blir lika synliga om kunderna inte kan följa en börskurs. För vilken resa de senaste åren var för ICA! Mellan mitten av augusti 2018 och 2019 steg kursen från 286 kronor till 476. När uppköpsbudet kom, lågt det på 534 kronor per aktie.

Så nej. Jag gråter inte över ICA.