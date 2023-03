Regeringen införde enorma coronastöd till företagen. Bara under 2020 betalades det ut 117 miljarder i olika stödåtgärder enligt SCB. Dessa har fortsatt under både 2021 och 2022 i minskande omfattning. Till exempel fick klädjätten H&M över 2 miljarder i olika former av coronastöd – idag hyvlar företaget ned stora delar av sina anställda i anställningskontrakt, som de då skyller på ”förändrad köpbeteende på grund av coronapandemin”.

Samtidigt redovisade SVT en granskning av de fyra största friskolekoncernerna (koncernerna – tänk en gång till på det ordet i skolsammanhang!) – den visade att Academedia, Engelska skolan, Thorengruppen och Kunskapsskolan omsatte nästan 20 miljarder och vinsterna i de fyra koncernerna övergick 4,6 miljarder under åren 2017–2021. Academedia gick +767 miljoner bara för året 2021. Under åren 2019–2022 delade Academedia ut 660 miljoner till sina aktieägare – 660 miljoner som INTE gynnade eleverna hos Academedia.

Tittar vi då på till exempel rut- och rot-avdrag som är en växande skattereform som infördes av Reinfeldt-regeringen 2006–2010 och som har byggts ut flera gångar under olika regeringar sen dess, så ser vi också att de med de högsta inkomsterna är flitiga på att hämta ut pengar från systemet: