En viktig del av det folkliga samarbetet har varit våra nordiska vänorter. Mitt under brinnande andra världskrig återupptogs tanken om ömsesidigt stöd mellan nordiska städer. Initiativet togs av Mannerheims Barnskyddsförbund i Finland tillsammans med frivilliga organisationer i Sverige. Detta stöd gick i början under namnet ”fadderverksamhet”. Man skulle binda ”ort vid ort, bygd vid bygd” i den nordiska enhetstankens tecken.

I Gävle startade den nordiska verksamheten med vänorter år 1946 mycket tack vare vår lokalavdelning och vår dåvarande ordförande Folke Löfgren. Gävleföreningen föreslog att representanter från alla fyra nordiska systerföreningar skulle bjudas in till en träff i juni samma år som Gävle fyllde 500 år. Där föddes Gävles vänorter. Raumo i Finland var självklar eftersom våra båda städer redan sedan medeltiden haft livliga förbindelser. I Danmark var det Naestved och i Norge Gjövik som blev våra vänorter. 1989 blev Bessastadahreppur Gävles vänort på Island.

Vänortsverksamhetens gyllene era inföll under efterkrigstiden med besöksutbyte på många olika nivåer. Ända in på 1990-talet var samarbetet relativt aktivt. Idag finns kontakterna kvar om än i begränsad form. I vänortssamarbetet har nordismen grott, spirat och praktiserats. Och de relationer som byggdes under 1950- till 70-talen lever vidare som underliggande styrka i det nordiska samarbetet.