SD, som har sitt ursprung i ett synsätt som vi i dag anser vara barbariskt, har till exempel med sina tentakler nått in i de så kallade Nya Moderaterna på samma sätt som svamparna gjort med växterna via rötterna under jord, för att sedan leva i symbios till gemensam egennytta.

I naturen benämns fenomenet mykorrhiza. Där myko står för svamp och rhiza för rot. Man kan således påstå att svamp har slagit rot i den Svenska regeringen via dold verksamhet.

Kalle Jonsson