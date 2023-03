GIF-kaptenen inför återkomsten till eliten

Den danske mittbacken kom till Gefle IF inför säsongen 2015. Då i en helt annan verklighet i allsvenskan som nyinflyttade på Gavlevallen och med vind i seglen slutade laget på tionde plats. Sedan var Rauschenberg med och åkte ur allsvenskan 2016 och under den svängiga säsongen i superettan 2017 när Poya Asbaghi kom in och räddade klubben kvar i serien.