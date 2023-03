Guide: Här är motståndarna för GIF

Fakta

Medias tips: 10

Hemmaarena: Tunavallen (7 800)

Publiksnitt 2022: 762

Placering 2022: 8

Bästa målskytt 2022: Amar Muhsin 12 (på lån från Helsingborg)

Senaste möten med GIF:

2018: AFC–GIF 1–1 superettan

2018: GIF–AFC 2–2 superettan

Håll koll på: Theodor Hansemon. Mittbacken som gjorde en bra första säsong i GIF 2021 men som fick sparsammare med speltid under fjolåret som var skadedrabbad för 20-åringen. Återstår att se om han kan ta nästa kliv i karriären och slå sig in i ett AFC Eskilstuna som värvat in 16 nya spelare.