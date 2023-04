Läsarnas kalender 2–9 april

Har du också något på gång som du vill få med i vår kalender? Skicka in via vårt formulär här. Eller mejla till lasarnaskalender@arbetarbladet.se.

Gävle FN-förening

Kom och träffa Gävle FN-förening då vi berättar om verksamheten, och bjuder på fika

Waynes Coffee, Drottningg. 4 i Gävle, måndag 3 april kl. 18–19.30.

Släktforskning

Släktforskare träffas på Gästriklands Genealogiska förening,

Tordönsgatan 2B i Gävle. Porttelefon: Genealogiska.

Måndag 3/4 och tisdag 4/4 kl. 18–20.

Performance av Yvonne Lindvall

Öppen ateljé i konstnärshemmet hos Yvonne Kristina Lindvall.

Biljetter, 300 kr, förbokas och förbetalas via swish. Biljetterna kan bokas via mail nu.yvonne@hotmail.com och i priset ingår en A4 i akryl/akvarell på papper. Yvonne Kristina Lindvall är utbildad i grotowskij- och stanislavskijteknik och vill du även se hennes performance/teatermonolog ”Unga pensionärer” kl. 16 är priset för det med efterföljande diskussion/dryck och tilltugg 500 kr. Max 12 besökare per performance.

Köpmangatan 15, Sandviken, 3–8 april klockan 12–19.

Sagostund med Margit och Annelie

Kom och lyssna på härliga berättelser! Rimma, ramsa och sjung tillsammans med Margit och Annelie som läser, rimmar och sjunger för de minsta. Från 3 år och uppåt.

Stadsbiblioteket, torsdagar kl. 10.

