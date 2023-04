Andra felet ni gjorde kom i samband med att Länsstyrelsen uppdagade första felet ni gjorde. Då går det snabbt och ni skickar in en ansökan om strandskyddsdispens i efterhand, anledningen att det går snabbt är för att ni vet att ni kommer bli stämda om folk som bor där kommer behöva riva.

Egentligen är det bara kommunen själv som bär ansvaret för de fel som har begåtts. Första felet ni gjorde var att inte skicka in strandskyddshandlingarna, vilket gjorde att allt som blev byggt där fram till 2008 var svartbyggen.

En annan märklig sak ni har gjort under åren är att ge vissa personer som bor här strandskyddsdispens medan andra inte har fått det, väldigt märkligt då alla bor på samma fastighet med samma förutsättningar.

Robin Steinwall

SVAR DIREKT:

Jag kan bara beklaga att vi som kommun missade att skicka in handlingar för ansökan om strandskyddsdispens under 2008. Även om kommunen hade skickat in handlingarna skulle det inte inneburit några garantier för att ansökan hade gått igenom. Detta gäller oavsett om anmodade utredningar hade gjorts eller inte.

När det kommer till byggnation är det alltid markägaren som ansvarar för att följa de lagar och regler som finns. Vid ansökan om strandskyddsdispens kan utfallet bli olika trots att de söks inom samma område. Detta då varje ansökan är unik och bedöms utifrån vad sökanden vill göra och platsens unika förutsättningar. Kommunens bedömning är att det saknas lagstöd för att häva strandskyddet i det nu aktuella planområdet.

Bert-Ola Dahlgren, samhällsbyggnadschef, Älvkarleby kommun