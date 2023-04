Under en promenad i Ytterharnäs på påskafton såg jag blåsippor och tussilago, och en citronfjäril flög förbi. Krokusarna blommar i rabatten.

Har du sett något vårtecken? Skicka gärna in en bild, så kan våra läsare få lite hopp om att varmare dagar är på väg! Skicka in via vårt formulär här, eller mejla till lasare@arbetarbladet.se. Skriv var bilden är tagen och av vem.

/Nina Franchell, läsarredaktör