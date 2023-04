Ukrainske soldaten Mark, 33, sjöng in låt i Gävlestudio

Den ukrainske pingstpastorn och soldaten Mark Sergeev, 33, var under onsdagen på plats i Slowbeat Studio i Gävle för att sjunga in den ukrainska versionen av ”Jag tänker be för Ukraina” som Simon Ådahl och Peo Thyrén har sjungit in tidigare. Han vill sprida tro och hopp inför Ukrainas nära förestående motoffensiv i kriget.