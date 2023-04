Trädgår'n lär av att Gävles coverband drar mest folk

Det här året har Trädgår'n-ägarna valt att boka sin andra sommar själva utan extern hjälp. Hundra procent fokus ligger på lokala party- och coverband samt trubadurer, vilka själva också ofta har koppling till banden. Således märks Partypistolerna, Midnight Express, Extra Allt, Dudes and the Duettes och Stonefish. Med en brasklapp om att i synnerhet det sistnämnda gänget även har gjort en hel del egna låtar också, inte enbart covers. Även kategorin hyllningsband med inriktning mot en specifik artist kommer i Cash Is King.