Läsarnas kalender 17–23 mars

Musikföreställning

The story of the band called The Band. En storytelling-livedokumentär-konsert om ett av rockhistoriens mest ikoniska band. Presenteras av Stig Jäderberg.

Bunges Kapell, Åmot, fredag 21 april kl. 19.00