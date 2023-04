”Med tanke på den inverkan som ohälsosamma levnadsvanor under graviditeten kan ha på barnets utveckling, är det av vikt att mödravården utformas så att alla tidigt nås av korrekt information”, skriver Eva Lindberg (S).

Störningar under fosterstadiet och under perioden upp till fem år kan ge livslånga konsekvenser. Barns hälsa är också beroende av familjebakgrund och uppväxtmiljö i övrigt, och ohälsa under barnåren samvarierar med problem längre fram i livet.