Varje år arrangerar Ett bättre Gävle sommarlägret Summercamp. Under 2022 deltog 150 barn och unga – detta under ledning av två huvudledare och 24 ungdomsledare. För att minska blåljussabotage samt att skapa en relation mellan unga och blåljuspersonal (polis, räddningstjänst och ambulans) bjuder Gefle IF och blåljuspersonal, två gånger per termin, in unga till en fotbollsturnering. Under 2022 kom det 140 barn till sportlovets turnering och 170 till höstlovets turnering.

