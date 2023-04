Region Gävleborg befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, som riskerar att få stora negativa konsekvenser för hälso- och sjukvården. Vi talar om underskott på minst 700 miljoner för 2023. Nu varnar många för att regeringens och SDs passivitet och oförmåga riskerar att leda till nedskärningar i svensk välfärd, eftersom man väljer att undandra ekonomiskt stöd till bland annat Region Gävleborg. Det är svagt men inte oväntat.

Eftersom inget talar för att sittande regering tänker göra något för den svenska välfärden, behöver vi nu blicka framåt för att ta itu med underskotten och göra nedskärningarna så lite kännbara det bara är möjligt. Ett sätt är att använda de medel vi socialdemokrater och våra samarbetspartier sparat ihop under vår tid i ledningen, när vi också hade en Socialdemokratiskt ledd regering som satsade på välfärden. Inte minst under pandemin när sjukvården befann sig under mycket stor press fick vi nödvändigt stöd från Magdalena Anderssons regering.