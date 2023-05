Men nu ska alla arbeta varannan helg och alla har delade turer på helgerna. Vi har också resurstid och det innebär att vi arbetar på andra enheter under dagen. Ibland är man på tre ställen under en dag. Det är inget hälsoschema vi har utan ett utmattningsschema.

Samtidigt som de delade turerna tyvärr är nödvändiga är det fullt begripligt att de är påfrestande och vi har därför försökt minimera dem. Inom hemtjänst och funktionshindradeomsorgen förekommer det inte alls, medan medarbetare på särskilt boende har en delad tur per månad.

Jag vill gärna träffa både dig och dina kollegor för ett samtal om vårt arbete och ansvar. Du kan antingen be din enhetschef att bjuda in mig till en arbetsplatsträff, eller så kontaktar du mig direkt via e-post (adressen hittar du i Outlook). Vill du hellre ringa är det enklast att nå mig på 026–830 00.

När vi träffas får vi också ett bra tillfälle att enas om hur och när det skulle vara möjligt för mig att ”praoa” på din arbetsplats.

Ann-Louise Brolin, chef för Älvkarleby kommuns omsorgsförvaltning

