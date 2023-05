Andersson var arg under SVT-debatten. Det är bra.

Säg att du är medelklass och bor i en region och stadsdel där all samhällsservice funkar, utan att säga det. Så att säga.

SVT engagerar. Men är också under attack från högern. Public service ska utredas och det finns få saker Sverigedemokraterna verkar hata mer i mediefloran än Public service. Man vill kontrollera, man vill styra, Jimmie Åkesson vill lägga ner P3, SD eldar under sina väljares vrede och deras misstro mot media. Trots att media inte gör något annat än vad de alltid gjort i modern tid, granskar objektivt. Även under debatten lyckades Jimmie Åkesson Public service när han lyfte att man behöver fundera över om man kan stärka sitt oberoende, för att stärka förtroendet hos alla väljare och inte bara vänsterväljare. Ett onekligen elegant sätt att misstänkliggöra SVT, i SVT.

Men SVT Agenda måste ha gjort SD lite gladare. Här gavs alla möjligheter att prångla ut både hbtqi- och migrations-hatet som finns inom SD och bensinkärleken.

Vilket Jimmie Åkesson också gjorde. Och det är inget annat än sjukt att sagostunder för barn blivit en fråga som partiledare diskuterar. Kulturen ska vara fri. Men inte ens det är längre en självklarhet i det blåbruna Sverige.