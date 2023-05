Så blir sommaren i Smedjan i Stjärnsund

Fredrik Swahn sparkar i gång sommaren i Stjärnsund, inte långt från Gästrikland, med att spela material från sin i höst kommande skiva den 18 juni. "Still got life" kommer den att heta och är gjord i duoform med Martin Östergren. Totalt väntar elva kvällar på Smedjan i sommar där Ebbot Lundberg sticker ut då det är första gången han spelar där, 20 juli närmare bestämt. En annan som aldrig har varit i Smedjan men kommer nu, den 21 juli, är Emil Jensen. Han fick ställa in senaste gången han var bokad.