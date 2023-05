Arbetarbladet sänder DM-finalerna i fotboll: ”Gott om skäl att tro på dramatik”

På onsdag sänder vi den första DM-finalen när Sandvikens IK möter Sandvikens IF på herrsidan, och en vecka senare möts Sandvikens IF och Gefle IF på damsidan.

– Finalmatcher är alltid lite extra. Och de här två DM-finalerna saknar verkligen inte krydda, det blir riktigt kul fotbollsunderhållning att bjuda på, säger sportchef Erik Karlsson.