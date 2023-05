Det var när enligt egen utsago ”takt- och tondöve” Ockelboprofilen (men numera Valbo-bon) Joe Formgren härom året såg att det var dags att skicka in bidrag till Melodifestivalen fick en vision ”som en blixt från klar himmel” till ”Keep on boppin'”. Så hette The Boppers andra album från 1979 men lustigt nog fanns inget spår på plattan med samma titel, så det var dags nu tyckte den snart 61-årige Joe Formgren. Det visade sig att även en av bandets frontmän Matte Lagerwall hade gått i tankar under många år om att en gång för alla göra en låt med just det namnet.